العاصفة الاستوائية جيري تتشكل في المحيط الأطلسي

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية جيري تشكلت فوق المحيط الأطلسي وتتحرك صوب الكاريبي.

وأوضح المركز أن العاصفة كانت على بعد نحو 1315 ميلاً (2120 كيلومترا) شرق وجنوب شرق جزر ليوارد الشمالية، لكنها تتحرك غربا بسرعة 24 ميلا في الساعة (39 كيلومترا في الساعة).

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة تصاحبها رياح تبلغ أقصى سرعة لها 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة)، ولكن من المتوقع أن تزداد قوة وتتحول إلى إعصار في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تصل أمواج ضخمة ناجمة عن العاصفة جيري إلى جزر ليوارد بعد غد الخميس.