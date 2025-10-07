الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يعبر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة

ترامب يعبر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة
7 أكتوبر 2025 22:51

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بدعم الضمانات الأمنية في قطاع غزة بعد مرور عامين على اندلاع الصراع هناك، وعبر عن اعتقاده بأن الاتفاق على إطلاق سراح باقي الرهائن على وشك الانتهاء.
وفي حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أضاف ترامب «أعتقد أن هناك احتمالاً لننعم بالسلام في الشرق الأوسط» وليس فقط غزة.
وأوضح أنه سيناقش الوضع في غزة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور الولايات المتحدة.
وذكر مسؤول أميركي أن ستيف ويتكوف مبعوث واشنطن الخاص وجاريد كوشنر مبعوث ترامب السابق إلى الشرق الأوسط خلال ولايته الأولى توجها إلى مصر اليوم الثلاثاء للانضمام إلى المفاوضات هناك.
وقال ترامب في بداية اجتماعه مع كارني في المكتب البيضاوي «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق بخصوص الشرق الأوسط من شأنه أن يحقق السلام هناك بعد كل هذه السنوات».
ورداً على سؤال عن الضمانات الأمنية التي تود الولايات المتحدة تقديمها، تعهد ترامب بالمساعدة دون الإدلاء بتفاصيل.
وقال «نتمتع بقوة كبيرة، وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من التزام الجميع بالاتفاق».

 

المصدر: رويترز
قطاع غزة
دونالد ترامب
