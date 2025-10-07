الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محادثات ليبية - أوروبية حول إدارة الهجرة غير القانونية

مهاجرون على متن قوارب قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
8 أكتوبر 2025 01:15

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
اليونان تعتزم خفض إعانات اللاجئين 30%
الاتحاد الأوروبي بصدد مضاعفة الرسوم على الصلب

أجرى رئيس جهاز حرس السواحل، اللواء رضا عيسى، محادثات مع السفير الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، لمناقشة سبل تعزيز الفعالية التشغيلية والمساءلة وإدارة الهجرة غير القانونية بطريقة إنسانية، بحسب تدوينة نشرها الأخير عبر حسابه على منصة «إكس» أمس.
وقال أورلاندو، إنه أجرى مع رئيس جهاز حرس السواحل، في طرابلس، حواراً معمقاً، استعرض خلاله دعم الاتحاد الأوروبي جهود ليبيا في إنقاذ الأرواح بالبحر ومكافحة تهريب البشر، بالإضافة إلى تقارير الحوادث البحرية الأخيرة.
وأوضح أن مناقشاته مع اللواء رضا عيسى، ركزت على «ضمان الامتثال الكامل للقانون الليبي والدولي في عمليات البحث والإنقاذ، كما تناولت سبل تعزيز الفعالية التشغيلية والمساءلة وإدارة الهجرة بطريقة إنسانية».
وأضاف السفير الأوروبي أنه اتفق مع رئيس جهاز حرس السواحل الليبي على مواصلة الحوار والتنسيق في إطار البعثة الفنية المعنية بالهجرة القائمة على الحقوق، وإدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.

الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
مكافحة الهجرة
أزمة الهجرة
الهجرة غير النظامية
الهجرة غير القانونية
الاتحاد الأوروبي
السواحل الليبية
حرس السواحل الليبي
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©