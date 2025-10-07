محادثات ليبية - أوروبية حول إدارة الهجرة غير القانونية

حسن الورفلي (بنغازي)

أجرى رئيس جهاز حرس السواحل، اللواء رضا عيسى، محادثات مع السفير الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، لمناقشة سبل تعزيز الفعالية التشغيلية والمساءلة وإدارة الهجرة غير القانونية بطريقة إنسانية، بحسب تدوينة نشرها الأخير عبر حسابه على منصة «إكس» أمس.

وقال أورلاندو، إنه أجرى مع رئيس جهاز حرس السواحل، في طرابلس، حواراً معمقاً، استعرض خلاله دعم الاتحاد الأوروبي جهود ليبيا في إنقاذ الأرواح بالبحر ومكافحة تهريب البشر، بالإضافة إلى تقارير الحوادث البحرية الأخيرة.

وأوضح أن مناقشاته مع اللواء رضا عيسى، ركزت على «ضمان الامتثال الكامل للقانون الليبي والدولي في عمليات البحث والإنقاذ، كما تناولت سبل تعزيز الفعالية التشغيلية والمساءلة وإدارة الهجرة بطريقة إنسانية».

وأضاف السفير الأوروبي أنه اتفق مع رئيس جهاز حرس السواحل الليبي على مواصلة الحوار والتنسيق في إطار البعثة الفنية المعنية بالهجرة القائمة على الحقوق، وإدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.