الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إحباط هجمات إرهابية بالصومال

جنود صوماليون في مناطق تم تحريرها بمحافظة شبيلي الوسطى (من المصدر)
8 أكتوبر 2025 01:15

مقديشو (الاتحاد) 

أعلنت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالية، بالتعاون مع شركاء دوليين، نجاح عملية أمنية نفذت في منطقة البصرة بمحافظة شبيلي الوسطى، أسفرت عن القضاء على سبعة عناصر إرهابية، بينهم قادة ميليشيات، وإصابة ثلاثة آخرين.
وأوضحت القوات أن العملية استهدفت مخبأ للميليشيات الإرهابية بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتحضيرهم لهجمات في مناطق مقديشو وبلعد، وكان عددهم نحو 40 عنصراً. وأسفرت العملية عن تدمير المخيم الذي كانوا يختبئون فيه بالكامل.
وأكدت السلطات أن العملية أسهمت في إحباط المخطط الإرهابي بشكل كامل، من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، مشددة على استمرار جهود جهاز المخابرات والأمن الوطني في حماية أمن واستقرار البلاد.

الصومال
هجمات إرهابية
الهجمات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
