الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق: ضرورة التنسيق مع سوريا لمواجهة «داعش»

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
8 أكتوبر 2025 01:15

هدى جاسم (بغداد)

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن بلاده بحاجة إلى تنسيق وعمل مشترك مع الجانب السوري لمواجهة عناصر عصابات داعش الموجودين في بعض المناطق القريبة من الحدود العراقية. 
وقال الوزير حسين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «بالنسبة لسوريا، فإنه لا يزال هنالك عناصر لعصابات داعش موجودين في بعض المناطق القريبة من الحدود العراقية، ما يشكل تهديداً مباشراً لنا»، مضيفاً أن التقييم العراقي للوضع في الدول المجاورة يقوم على إبداء الآراء، ومتابعة التطورات من دون التدخل المباشر، لأن استقرار هذه الدول يؤثر إيجاباً علينا، وعدم استقرارها يؤثر سلباً. 
وذكر «وجهة نظرنا أن سوريا تحتاج إلى مسيرة سياسية شاملة تشرك جميع مكوناتها لخلق سلم مجتمعي حقيقي، عبر شراكة وثقة متبادلة، فالمكونات السورية اليوم تحتاج إلى الثقة فيما بينها، ويجب جمع الأطراف من الشمال إلى الجنوب قبل أن تستغل قوى إقليمية هذا الفراغ، وهو ما نبهنا إليه الجانب السوري إذ التقيت نظيري السوري نحو ثماني  مرات».

العراق
العراق وسوريا
داعش
فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي
الحدود العراقية
الحدود السورية العراقية
