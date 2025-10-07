اليونان تعتزم خفض إعانات اللاجئين 30%

أثينا (وكالات)

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، أمس، أن الحكومة اليونانية تعتزم خفض الإعانات المقدمة للاجئين بنسبة تقارب 30 %، في خطوة تهدف إلى تقليل الحوافز أمام طالبي اللجوء وخفض تكاليف الميزانية. وقالت الوزارة إن الخفض الإجمالي في التمويل المتعلق باللجوء من 400 مليون يورو (467 مليون دولار) إلى 288 مليون يورو سنوياً، يتركز على برنامج «هيليوس» للإسكان، الذي يشمل إعانات الإيجار المقدمة للاجئين، حيث سيتم إلغاء هذه الإعانات.

وعوضاً عن ذلك، سيتم توجيه الأموال نحو برامج دمج اللاجئين في سوق العمل وتعلم اللغة اليونانية. وقال وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، إن أي شخص يحصل على حق اللجوء في المستقبل لن يعيش على الإعانات الدائمة، بل سيتم دمجه في المجتمع من خلال العمل.

وأضاف بليفريس أن مدفوعات الدعم ستغطي في المستقبل الاحتياجات الأساسية المطلقة فقط، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأكدت الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هذه الإجراءات تتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى جعل اليونان وجهة أقل جاذبية للمهاجرين، فضلاً عن خفض الإنفاق الحكومي.

في السياق، انتشل خفر السواحل اليونانيون أربع جثث لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس بعد غرق قاربهم المطاطي الذي كان على متنه 38 مهاجراً ولاجئاً، على ما أفادت الشرطة اليونانية أمس.