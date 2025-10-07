الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تيتم 77 طفلاً يومياً في غزة

فلسطينية ونجلها يبكيان أحد أفراد عائلتهما الذي قتل في مخيم النواصي بخان يونس (أرشيفية)
8 أكتوبر 2025 01:15

غزة (الاتحاد)

أعلنت تقارير حكومية في غزة، أمس، أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تتسبب يومياً في تيتيم 77 طفلاً في المتوسط، وتحويل 29 سيدة متزوجة إلى أرامل، وذلك منذ بدء الإبادة الجماعية قبل عامين، مضيفة، أن الهجمات المتواصلة تتسبب يومياً في إجهاض نحو «16 سيدة»، في المتوسط.
وحذرت منظمات حقوقية وأممية من التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على النسيج الاجتماعي بغزة، خاصة على فئة الأطفال الذين يشكلون نصف المجتمع، واضطر آلاف منهم إلى تحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم بعدما فقدوا ذويهم.
الى ذلك، قصفت دبابات وزوارق وطائرات إسرائيلية مناطق في قطاع غزة أمس لتستمر معاناة الفلسطينيين بلا هوادة، وقال شهود إن بعض السكان في خان يونس بجنوب القطاع وفي مدينة غزة في الشمال أبلغوا عن قصف مدفعي وجوي عنيف في الساعات الأولى من صباح أمس، وأضافوا أن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق عدة من الجو والبحر والبر.

