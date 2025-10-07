إسرائيل تيتم 77 طفلاً يومياً في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت تقارير حكومية في غزة، أمس، أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تتسبب يومياً في تيتيم 77 طفلاً في المتوسط، وتحويل 29 سيدة متزوجة إلى أرامل، وذلك منذ بدء الإبادة الجماعية قبل عامين، مضيفة، أن الهجمات المتواصلة تتسبب يومياً في إجهاض نحو «16 سيدة»، في المتوسط.

وحذرت منظمات حقوقية وأممية من التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على النسيج الاجتماعي بغزة، خاصة على فئة الأطفال الذين يشكلون نصف المجتمع، واضطر آلاف منهم إلى تحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم بعدما فقدوا ذويهم.

الى ذلك، قصفت دبابات وزوارق وطائرات إسرائيلية مناطق في قطاع غزة أمس لتستمر معاناة الفلسطينيين بلا هوادة، وقال شهود إن بعض السكان في خان يونس بجنوب القطاع وفي مدينة غزة في الشمال أبلغوا عن قصف مدفعي وجوي عنيف في الساعات الأولى من صباح أمس، وأضافوا أن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق عدة من الجو والبحر والبر.