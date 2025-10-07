اليونيسف: الرضع في غزة يتشاركون أقنعة الأكسجين

جنيف (وكالات)

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، إن إسرائيل رفضت مراراً السماح بنقل الحضانات من مستشفى أُخلي في شمال غزة، مما يزيد من الضغط على المستشفيات المكتظة في الجنوب حيث يتشارك الأطفال حديثي الولادة الآن أقنعة الأكسجين.

وزادت الحرب المستمرة منذ عامين من الإجهاد وسوء التغذية بين النساء الحوامل، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الأطفال الخدج وناقصي الوزن الذين تقول منظمة الصحة العالمية إنهم يمثلون الآن خُمس عدد الأطفال حديثي الولادة في القطاع.

وتحدث جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف عن الأمهات اللائي يصطففن في ممرات مستشفى ناصر بجنوب غزة حاملات أطفالهن الرضع، قائلاً إن النقص الحاد يدفع القائمين على المستشفى إلى مشاركة الأطفال الخدج في أقنعة الأكسجين والأسرة. وفي الوقت نفسه، لا تزال تلك الأجهزة الحيوية موجودة في المستشفيات المغلقة في الشمال.

وقال إلدر عبر رابط فيديو من غزة «كنا نحاول إحضار الحضانات من مستشفى أُخلي في الشمال، وقوبل طلب أربع بعثات بالحصول على تلك الحضانات بالرفض، في إشارة إلى الإمدادات العالقة حالياً في مستشفى الرنتيسي للأطفال والمدمر في مدينة غزة.