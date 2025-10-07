الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
8 أكتوبر 2025 01:04

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عراقيل، إلى جانب إنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسرى، والبدء في عملية إعادة إعمار القطاع دون تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
واتفق الرئيسان، خلال اتصال هاتفي، اليوم، على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين في ضوء المساعي الدولية الجارية لإنهاء الحرب، ووقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وأكد الرئيس المصري تقديره للموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي تُوج بإعلان فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم 22 سبتمبر 2025 خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة مشتركة فرنسية - سعودية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة شكلت حافزاً لقيام دول أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التزاماً بالمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

