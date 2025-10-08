الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند ويودي بحياة 18 شخصاً

أرشيفية
8 أكتوبر 2025 07:50

قالت وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء نقلاً عن السلطات إن انهياراً أرضياً ضخماً شمالي الهند دفن حافلة تقل عشرات الركاب، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً.

ووقع الحادث على طريق في حي بيلاسبور في ولاية هيماشال براديش شمال الهند. وتم إنقاذ ثلاثة ركاب بحلول ساعة متأخرة من المساء، لكن يعتقد أن عدة ركاب آخرين ما زالوا محاصرين تحت الأرض والصخور، وفقاً لقناة "إن دي تي في" الهندية ووسائل إعلام أخرى.

وكان يعتقد أن الحافلة تقل ما يتراوح بين 30 و 35 شخصاً، إلا أنه لم يتسن معرفة العدد الدقيق على الفور. ويبدو أن الانهيار الأرضي جاء نتيجة لهطول أمطار غزيرة لوقت طويل، مما سبب انهيار جانب من جبل بأكمله. 

المصدر: وكالات
انهيار
انهيارات أرضية
حافلة
الهند
