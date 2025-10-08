انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند ويودي بحياة 18 شخصاً

قالت وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء نقلاً عن السلطات إن انهياراً أرضياً ضخماً شمالي الهند دفن حافلة تقل عشرات الركاب، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً.

ووقع الحادث على طريق في حي بيلاسبور في ولاية هيماشال براديش شمال الهند. وتم إنقاذ ثلاثة ركاب بحلول ساعة متأخرة من المساء، لكن يعتقد أن عدة ركاب آخرين ما زالوا محاصرين تحت الأرض والصخور، وفقاً لقناة "إن دي تي في" الهندية ووسائل إعلام أخرى.



وكان يعتقد أن الحافلة تقل ما يتراوح بين 30 و 35 شخصاً، إلا أنه لم يتسن معرفة العدد الدقيق على الفور. ويبدو أن الانهيار الأرضي جاء نتيجة لهطول أمطار غزيرة لوقت طويل، مما سبب انهيار جانب من جبل بأكمله.