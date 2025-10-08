ترامب: إحراز تقدّم كبير في المفاوضات التجارية مع كندا

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن "تقدّم كبير" في المفاوضات مع كندا، في حين أعرب رئيس وزرائها مارك كارني عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مناسب لخفض بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بلاده.



وخلال اللقاء، أثنى ترامب مراراً على كارني ووصفه بأنه "قائد عظيم"، لكنّه لم يقدّم تنازلات ملموسة لضيفه الذي يواجه ضغوطا كبرى في بلاده لإحراز تقدّم في زيارته الثانية للبيت الأبيض منذ تولّيه المنصب في أبريل.



وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي لدى استقباله في حضور كارني "إنه نزاع تجاري طبيعي، لا ضير في ذلك وأعتقد أننا احرزنا تقدماً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف ترامب في تصريحه للصحافيين "أعتقد أنهم سيغادرون سعداء للغاية".



من جهته، أعرب كارني عن ثقته بتوصّل كندا إلى اتفاق مناسب مع الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلده.



