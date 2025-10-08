المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجيتين جديدتين لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم إطلاق استراتيجيتين جديدتين تحت عنوان "تطبيق الذكاء الاصطناعي (Apply AI Strategy)" و"الذكاء الاصطناعي في العلوم (AI in Science Strategy) بهدف تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والعلمية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة "قارة الذكاء الاصطناعي" التي تم إطلاقها في أبريل 2025، وتسعى إلى جعل أوروبا مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي الموثوق والآمن.

تهدف (Apply AI Strategy) إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإدارية الحيوية مثل الصحة، والصناعات الدوائية، والطاقة، والنقل، والتصنيع، والبناء، والزراعة، والدفاع، والاتصالات، والثقافة، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدمج هذه التقنيات في عملياتها التشغيلية.

وتشمل الخطوات العملية إنشاء مراكز متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الفحص الطبي، وتطوير نماذج متقدمة وتقنيات "الذكاء الاصطناعي الوكيل" المخصصة لقطاعات مثل البيئة والصناعة الدوائية.

ووفقًا لبيان المفوضية الأوروبية، ستقوم المفوضية بتعبئة نحو مليار يورو لدعم هذه الإجراءات، إلى جانب مبادرات مستقبلية محتملة في قطاعات مثل التمويل والسياحة والتجارة الإلكترونية.

وتسعى الاستراتيجية أيضا إلى تسريع وقت وصول المنتجات والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى السوق، وتعزيز جاهزية القوى العاملة الأوروبية لمواكبة الثورة التقنية، من خلال إنشاء تحالف تطبيق الذكاء الاصطناعي

(Apply AI Alliance) الذي سيضم ممثلين عن الصناعة والقطاع العام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى إنشاء مرصد للذكاء الاصطناعي (AI Observatory) لرصد الاتجاهات وتقييم التأثيرات القطاعية.

في حين تركز الاستراتيجية الثانية AI in Science Strategy على جعل الاتحاد الأوروبي مركزًا عالميًا للبحث العلمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء معهد افتراضي جديد تحت اسم RAISE - المورد الأوروبي للذكاء الاصطناعي في العلوم، ليكون بمثابة شبكة أوروبية تنسق الموارد وتدعم الباحثين في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات العلمية.

وتخطط المفوضية لتخصيص 600 مليون يورو من برنامج Horizon Europe لتعزيز القدرة الحاسوبية المخصصة للبحث العلمي، مع مضاعفة الاستثمارات السنوية في الذكاء الاصطناعي لتتجاوز 3 مليارات يورو، إضافة إلى 58 مليون يورو لدعم شبكات التميز وبرامج الدكتوراة التي تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية إلى أوروبا.

وأشارت المفوضية إلى أن مركز الأبحاث المشتركة التابع لها (JRC) يساهم في تنفيذ كلتا الاستراتيجيتين من خلال إعداد تقييمات تقنية ودراسات قطاعية، وإصدار تقارير حول تأثير الذكاء الاصطناعي على ممارسات البحث العلمي.

وفي إطار الخطوات المقبلة، ستعلن المفوضية في نهاية أكتوبر عن استراتيجية اتحاد البيانات (Data Union Strategy)، التي ستعمل على مواءمة السياسات الأوروبية في مجال البيانات مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية على أن تُنظم بالتعاون مع الرئاسة الدنماركية قمة الذكاء الاصطناعي في العلوم في العاصمة كوبنهاجن يومي 3 و4 نوفمبر 2025 سيتم خلالها إطلاق مبادرات جديدة ضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في العلوم، بما في ذلك مشروع RAISE وحملة تعهدات من القطاع الخاص.