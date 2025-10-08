الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيتنام تشهد فيضانات قياسية جراء الأمطار الموسمية

سيارات غمرتها مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة تاي نغوين بفيتنام
8 أكتوبر 2025 16:23

أدت الأمطار الموسمية الناتجة عن الإعصار ماتمو إلى فيضانات عارمة في شمال فيتنام، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل والإضرار بآلاف المنازل. وأدى الإعصار، بالرغم  من أنه لم يضرب فيتنام مباشرة ، إلى هطول أمطار غزيرة أمس الثلاثاء، تسببت في ارتفاع مناسيب الأنهار وغمر الشوارع بالمياه، وغرق المنازل وحدوث العديد من الانهيارات الأرضية في المنطقة التي شهدت بالفعل أربعة أعاصير وعواصف استوائية أخرى منذ سبتمبر.
وأفادت وسائل الإعلام الفيتنامية الحكويمة بأن أكثر من 4800 منزل لحقت بها أضرار حتى أمس الثلاثاء. وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية في أقاليم كاو بانج وتان هوا ودخل أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين بعدما جرفتهم مياه الفيضان في تاي نجوين وتان هوا. وفي تاي نجوين التي تضررت بشدة والواقعة شمال العاصمة هانوي، أغرق نهر كاو الذي ارتفع منسوبه العديد من المناطق. وانعزلت بعض الضواحي ونشرت السلطات قوارب إنقاذ لتوصيل مواد الإغاثة. وتوقفت الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، ولكن مازالت الإنذارات قائمة للمناطق المنخفضة حيث من المتوقع أن يستمر الفيضان حتى مطلع الأسبوع. وأقر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه حزمة مساعدات طارئة بقيمة 140 مليار دونج فيتنامي (3ر5 مليون دولار) لمساعدة الأقاليم الشمالية التي تضررت من الفيضانات ، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.

أخبار ذات صلة
العاصفة "ماتمو" تخلف أمطاراً غزيرة في فيتنام
ارتفاع ضحايا الفيضانات في تايلاند واستمرار جهود الإغاثة
المصدر: وكالات
فيتنام
أمطار غزيرة
فيضانات
آخر الأخبار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
علوم الدار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
اليوم 14:44
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
الرياضة
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
اليوم 14:42
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©