فيتنام تشهد فيضانات قياسية جراء الأمطار الموسمية

أدت الأمطار الموسمية الناتجة عن الإعصار ماتمو إلى فيضانات عارمة في شمال فيتنام، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل والإضرار بآلاف المنازل. وأدى الإعصار، بالرغم من أنه لم يضرب فيتنام مباشرة ، إلى هطول أمطار غزيرة أمس الثلاثاء، تسببت في ارتفاع مناسيب الأنهار وغمر الشوارع بالمياه، وغرق المنازل وحدوث العديد من الانهيارات الأرضية في المنطقة التي شهدت بالفعل أربعة أعاصير وعواصف استوائية أخرى منذ سبتمبر.

وأفادت وسائل الإعلام الفيتنامية الحكويمة بأن أكثر من 4800 منزل لحقت بها أضرار حتى أمس الثلاثاء. وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية في أقاليم كاو بانج وتان هوا ودخل أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين بعدما جرفتهم مياه الفيضان في تاي نجوين وتان هوا. وفي تاي نجوين التي تضررت بشدة والواقعة شمال العاصمة هانوي، أغرق نهر كاو الذي ارتفع منسوبه العديد من المناطق. وانعزلت بعض الضواحي ونشرت السلطات قوارب إنقاذ لتوصيل مواد الإغاثة. وتوقفت الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، ولكن مازالت الإنذارات قائمة للمناطق المنخفضة حيث من المتوقع أن يستمر الفيضان حتى مطلع الأسبوع. وأقر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه حزمة مساعدات طارئة بقيمة 140 مليار دونج فيتنامي (3ر5 مليون دولار) لمساعدة الأقاليم الشمالية التي تضررت من الفيضانات ، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.