رئيس الوزراء الفرنسي متفائل بحل الأزمة السياسية

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق للسماح بتشكيل حكومة جديدة من دون أن يدعم بشكل كامل مقترحاً جديداً لإعادة النظر في قانون معاشات التقاعد المثير للجدل، حسبما طالب الاشتراكيون، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال لوكورنو للصحفيين اليوم الأربعاء: «النبأ الجيد هو أنه بعد كل المشاورات التي قمت بها، هناك رغبة أن تكون هناك ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر». وذكر أن «هذه الرغبة تشكل زخماً على نحو طبيعي وتقارباً يجعل احتمال حل البرلمان يبدو بعيداً للغاية».

وأضاف أنه سيلتقي مع الأحزاب اليسارية اليوم «لمعرفة ماهية التنازلات التي يرغبون أن تقدمها الجماعات السياسية الأخرى كي تضمن الاستقرار». وأعرب لوكورنو عن ثقته في إيجاد طريق للخروج من الأزمة: «من الواضح أنه في هذا الوقت الصعب، وهذه الأزمة، حان وقت تحمل المسؤولية أيضاً، آمل أن أجد فيه عدداً من الحلول التي يمكن أن أقدمها لرئيس البلاد مساء اليوم».