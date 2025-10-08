ترامب يطالب بسجن حاكم ولاية إيلينوي

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى سجن رئيس بلدية شيكاجو وحاكم ولاية إيلينوي، وكلاهما ديمقراطيان، في الوقت الذي تستعد فيه إدارته لنشر قوات عسكرية في شوارع ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

ولم تُوجَّه أي اتهامات جنائية إلى براندون جونسون رئيس بلدية شيكاجو ولا إلى حاكم ولاية إيلينوي جيه.بي بريتزكر رغم بروزهما كمعارضين كبيرين لحملة ترامب ضد الهجرة، ولسياسات نشر الحرس الوطني في المدن ذات الميول الديمقراطية.

وتأتي دعوة ترامب لسجن مسؤولين منتخبين في وقت يستعد فيه خصم سياسي بارز آخر، وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية، توصف على نطاق واسع بأنها تقوم على أسس واهية.

ووجه ترامب مراراً دعوات لسجن معارضيه منذ دخوله المعترك السياسي عام 2015، إلا أن كومي هو أول من يمثل للمحاكمة فعلياً.

وفي منصته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم ترامب جونسون وبريتزكر بعدم توفير الحماية لمسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة الذين يعملون في شيكاجو.

وكتب ترامب، في إشارة إلى مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، «يجب سجن رئيس بلدية شيكاجو لتقصيره في حماية ضباط الهجرة والجمارك! وكذلك الحاكم بريتزكر!».

ووقع جونسون يوم الاثنين أمراً تنفيذياً بإنشاء «منطقة خالية من مسؤولي الهجرة والجمارك»، والتي تمنع ضباط الهجرة والجمارك الاتحاديين من استخدام ممتلكات المدينة في عملياتهم.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع جونسون وبريتزكر للتعليق.