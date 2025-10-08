الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذر من خفض حاد في مساعدات اللاجئين

امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
9 أكتوبر 2025 01:02

نيويورك (الاتحاد)

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من أن فجوة تمويلية حرجة قدرها 300 مليون دولار في ميزانية المفوضية لعام 2025، التي تعاني أصلاً من نقص حاد، قد تُؤدي إلى مزيد من الخفض الحاد في المساعدات الإغاثية للاجئين، وذلك في أعقاب تقليص برامج المساعدة نتيجة لانخفاض مستوى التمويل الإنساني في وقت سابق من هذا العام.
وقد يمتد تأثير هذه الفجوة التمويلية الأخيرة إلى العام المقبل، مع عدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات في بداية عام 2026. ويأتي هذا في أعقاب فترة سيئة للغاية شهدت إغلاق برامج مختلفة لتقديم المساعدات الطارئة والتعليم وإعادة التوطين ودعم الناجين من التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي قرارات وصفها غراندي بأنها نتيجة خيارات سياسية ذات تأثيرات مالية كارثية.

