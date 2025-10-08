اجتماع وزاري في باريس لمناقشة «اليوم التالي» بغزة

باريس (الاتحاد، وكالات)

يعقد اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية بشأن غزة، حيث أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه سيتيح تحديد آليات التزام جماعي نحو تفعيل الدولة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية بها أخيراً.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع، غداة لقاء في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله.

وقالت المصادر، إن «الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية».

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن «الهدف من الاجتماع يتمثل في إظهار الاستعداد للعمل معاً لتفعيل المعايير الرئيسة لما يُعرف بـ(اليوم التالي) بعد انتهاء الحرب، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توضيح آليات التزام جماعي في هذا الصدد».

وأضافت هذه المصادر أن «هذا الاجتماع يُعدّ استمراراً للمبادرة الفرنسية السعودية الداعمة لحل الدولتين، والتي تُوّجت بإقرار إعلان نيويورك في سبتمبر بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وسهّلت اعتماد الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة».