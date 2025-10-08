الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تعترض أسطولاً جديداً قبل وصوله إلى غزة

متضامنون على متن سفينة اعترضتها القوات الإسرائيلية (رويترز)
9 أكتوبر 2025 01:02

غزة (وكالات)

ذكر نشطاء على متن أسطول آخر، كان يحاول التوجه إلى قطاع غزة، أمس، أن البحرية الإسرائيلية استولت على سفنهم. 
وكان الأسطول قد خضع للمراقبة في الأيام الأخيرة. وسبق عملية الاستيلاء على الأسطول تحذيراً للسفن بالعودة لأنها تدخل منطقة تخضع لحصار بحري. 
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن «محاولة أخرى لخرق الحصار البحري والدخول إلى منطقة قتال، انتهت بلا شيء».  
وأضافت الوزارة «يتم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي، ومن المتوقع ترحيلهم بشكل سريع».
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أمس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول، حسب منظمي الأسطول ووزارة الخارجية الإسرائيلية.
وندد منظمو الأسطول، المكون من 9 سفن والذي يضم تحالف أسطول الحرية و«ألف مادلين إلى غزة»، بالاعتقالات أمس، ووصفوها بأنها «تعسفية وغير قانونية».
وكان من بين النشطاء على متن الأسطول أطباء وسياسيون. 
وكان الأسطول يحمل بعض المواد الغذائية والمساعدات الطبية الموجهة إلى مستشفيات غزة.
وقال المنظمون إنه تم اعتراض السفن على بعد نحو 120 ميلاً بحرياً، قبالة ساحل غزة.
وفي لقطات لعمليات الاعتراض التي نشرها المنظمون، اقتربت سفن سريعة الحركة من سفن الأسطول ثم صعدت عليها قوات إسرائيلية.

