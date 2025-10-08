الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«آركو» تدعو إلى حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية في غزة

فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
9 أكتوبر 2025 01:02

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مصر: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "لحظة فارقة"
النمسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دعت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر «آركو»، إلى وقفٍ فوريٍ للأعمال العدائية وحماية المدنيين في قطاع غزة.
وحذّرت المنظمة في بيان، من «خطورة الانتهاكات الجسيمة الصارخة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف من قبل السلطات الإسرائيلية التي تواصل تصرفاتها اللاإنسانية في استهداف الأحياء السكنية والمرافق الطبية والإغاثية، وإعاقة المساعدات، وتجويع المدنيين».
ودعت المنظمة العربية «منظمات المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتحريض على الإبادة في القطاع»، داعية إلى «جبر ضرر الضحايا، وفتح ممرات إنسانية مستدامة وآمنة، وإزالة العوائق الإدارية والعملية أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين من دون تأخير، وحماية المرافق الطبية والإغاثية، وضمان عدم استهدافها واستخدامها عسكرياً».

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر
آخر الأخبار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
علوم الدار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
اليوم 14:44
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
الرياضة
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
اليوم 14:42
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©