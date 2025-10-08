الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

1300 مستوطن إسرائيلي يقتحمون «الأقصى»

إطلالة عامة على مدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
9 أكتوبر 2025 01:02

القدس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إنجاز دبلوماسي مهم
ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن 1300 مستوطن إسرائيلي برفقة وزير متطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، عبر بيان، أن 1300 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس صباح الأربعاء بحماية مشددة من الشرطة.
وفي وقت سابق أمس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مكتب وزير الأمن القومي «إيتمار بن غفير»، قوله إن الأخير اقتحم المسجد الأقصى.
يأتي ذلك غداة اقتحام أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى أمس الأول، بحسب أوقاف القدس.
وفي سياق آخر، أصيب شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة «ترقوميا» بمدينة الخليل، ترافق ذلك مع اعتقال 8 فلسطينيين على الأقل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.
كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون، أمس، على قاطفي زيتون في بلدة «عقربا» شمالي الضفة الغربية.
وقال شهود عيان، إن «مجموعة من المستوطنين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في أراضي بلدة عقربا جنوب نابلس، بحماية من الجيش الإسرائيلي».
وأضافوا أن «مواجهات بالحجارة اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين، تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين، مستخدماً الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع».
وأجبر الجيش الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين على إخلاء أراضيهم، بحسب الشهود.
وعادة ما تتزايد اعتداءات المستوطنين في مثل هذا الوقت من كل عام، تزامناً مع بدء موسم قطف الزيتون.

المسجد الأقصى
الأقصى
المسجد الأقصى المبارك
اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام الأقصى
مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
إسرائيل
فلسطين
القدس المحتلة
مدينة القدس
القدس الشريف
الشرطة الإسرائيلية
آخر الأخبار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
علوم الدار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
اليوم 14:44
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
الرياضة
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
اليوم 14:42
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©