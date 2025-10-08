1300 مستوطن إسرائيلي يقتحمون «الأقصى»

القدس (الاتحاد)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن 1300 مستوطن إسرائيلي برفقة وزير متطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، عبر بيان، أن 1300 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس صباح الأربعاء بحماية مشددة من الشرطة.

وفي وقت سابق أمس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مكتب وزير الأمن القومي «إيتمار بن غفير»، قوله إن الأخير اقتحم المسجد الأقصى.

يأتي ذلك غداة اقتحام أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى أمس الأول، بحسب أوقاف القدس.

وفي سياق آخر، أصيب شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة «ترقوميا» بمدينة الخليل، ترافق ذلك مع اعتقال 8 فلسطينيين على الأقل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون، أمس، على قاطفي زيتون في بلدة «عقربا» شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن «مجموعة من المستوطنين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في أراضي بلدة عقربا جنوب نابلس، بحماية من الجيش الإسرائيلي».

وأضافوا أن «مواجهات بالحجارة اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين، تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين، مستخدماً الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع».

وأجبر الجيش الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين على إخلاء أراضيهم، بحسب الشهود.

وعادة ما تتزايد اعتداءات المستوطنين في مثل هذا الوقت من كل عام، تزامناً مع بدء موسم قطف الزيتون.