الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

البرلمان الألماني يقر إلغاء إجراء «التجنيس السريع»

البرلمان الألماني يقر إلغاء إجراء «التجنيس السريع»
8 أكتوبر 2025 23:54

أقر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء إلغاء ما يعرف بـ «التجنيس السريع» الذي كانت الحكومة الائتلافية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس أقرته للأجانب المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني.
وجاء إقرار البرلمان لإلغاء «التجنيس السريع» بفضل أصوات الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار الحالي فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبفضل دعم حزب «البديل من أجل ألمانيا».
ويتكون الاتحاد المسيحي من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. يذكر أن حزب البديل يمتلك ثاني أقوى كتلة داخل البرلمان الاتحادي في برلين.
وبموجب القرار الجديد، يتعين على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية أن يعيشوا في ألمانيا مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات كما كان معمولا به في النظام الملغى.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي البافاري) أن التجنيس هو نهاية عملية الاندماج، لا بدايتها، مؤكدا أن «جواز السفر الألماني يجب أن يمنح كتقدير لنجاح الاندماج، لا كحافز للهجرة غير الشرعية».
 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
