رئيس تشاد: ملتزمون بدعم المبادرات الدولية لنشر ثقافة الحوار ونبذ العنف

9 أكتوبر 2025 01:01

إنجمينا (الاتحاد)
أكد رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، أن السلام والتسامح قيم جوهرية، معرباً عن اعتزازه باختيار تشاد لاحتضان أعمال الدورة الـ13 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.وجدد الرئيس التشادي، خلال استقباله معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على هامش مشاركته في أعمال البرلمان الدولي للتسامح والسلام، في إنجمينا، التزام تشاد بدعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف.
من جانبه، ثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي تبذلها تشاد بقيادة محمد إدريس ديبي إتنو لترسيخ قيم التعايش السلمي ونبذ التطرف والعنف، مشيداً بنجاح تنظيم الدورة في تشاد والدور البارز الذي تلعبه في تعزيز قيم التعايش السلمي والتسامح على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد رئيس البرلمان العربي على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع تشاد بالدول العربية، وعلى حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

