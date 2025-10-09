ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع كل من إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، مؤكدًا أن الاتفاق يتضمن الإفراج القريب عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.





وأوضح ترامب في منشور له على حسابه في منصة "تروث" أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو "سلام قوي ودائم"، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف ستُعامل بعدل، ومعتبرًا ذلك "يومًا عظيمًا للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأميركية".

كما وجّه ترامب شكره للوسطاء من قطر ومصر وتركيا على جهودهم في إنجاح هذا الاتفاق الذي وصفه بأنه "حدث تاريخي وغير مسبوق"، مختتمًا منشوره بالقول: "كل التقدير لصانعي السلام".