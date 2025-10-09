الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإليزيه: ماكرون سيختار رئيساً جديداً للوزراء بغضون 48 ساعة مقبلة

شاشة تعرض رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته ليكورنو،مع صورة للرئيس الفرنسي ماكرون في الخلفية
9 أكتوبر 2025 07:44

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيعين رئيساً للوزراء في غضون 48 ساعة" بالاستناد إلى نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو.

ورأى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو أن الظروف مهيّأة كي يعيّن إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للحكومة في "غضون الساعات الـ48 المقبلة".
وقال خلال مقابلة مع محطة فرانس 2 التلفزيونية العامة "قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حلّ (البرلمان) تبدّد وأعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ48 المقبلة" مؤكدا أن مهمته "انتهت".
وأتى كلام لوكورنو عقب استقالته المفاجئة الاثنين بعد 14 ساعة فقط على الكشف عن تشكيلة حكومته، وبعد مداولات مكثفة استمرت يومين في محاولة للخروج من المأزق وتجنب حل جديد للجمعية الوطنية.
وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.
وأكد لوكورنو أنه "حاول المستحيل" لإيجاد توافق لحكم البلاد مشددا على أن "الفريق الذي سيتولى المسؤوليات يجب أن يكون بعيدا كليا عن أي طموح رئاسي في العام 2027".

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
رئيس وزراء
