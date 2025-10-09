الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
9 أكتوبر 2025 12:45

رحّب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره خطوة مهمة نحو وقف نزيف الدم وإحلال السلام العادل والشامل، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثّل انتصارا لصوت الحكمة والعقل، وانحيازًا لقيم الإنسانية والشرعية الدولية.

محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأشاد اليماحي، في بيان له اليوم ، بالجهود الدولية والإقليمية التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق ، مثمنًا الدور المحوري لمصر وقطر وتركيا، والذي أسهم في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

المصدر: وام
البرلمان العربي
غزة
