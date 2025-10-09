الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
النمسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

9 أكتوبر 2025 13:21

وصف المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا، تحقيق الاختراق في مفاوضات السلام، والإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بأنه "خبر سار طال انتظاره من الشرق الأوسط".
وتوجه رئيس الوزراء النمساوي بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجميع الدول المعنية على جهودها الدبلوماسية، وقال إنه يجب الآن تنفيذ الاتفاق بسرعة لوقف سفك الدماء وإطلاق سراح الرهائن نهائيًا، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جهتها عبّرت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، عن تفاؤلها بشأن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين.
وقالت إن الاتفاق الأول بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن واتخاذ خطوة نحو السلام، هو أفضل خبر منذ فترة طويلة.

محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
المصدر: وام
قطاع غزة
النمسا
