الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأونروا: مستعدون لإدخال مساعدات إلى غزة

شاحنات المساعدات عند معبر رفح
9 أكتوبر 2025 17:22

رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أنه يثير "ارتياحا كبيرا".
وأكدت الأونروا استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع بكميات كافية لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.
وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على منصة "إكس"، إن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة" حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة.
وأضاف "لدينا ما يكفي لإطعام جميع السكان على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".
وليل الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي توصّل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالاستناد إلى خطّة سلام من 20 بندا قدّمها الشهر الماضي تنسحب إسرائيل بموجبها تدريجا من القطاع الفلسطيني وتحرّر حوالى ألفي معتقل فلسطيني في مقابل الإفراج عن الرهائن الذين المحتجزين في حماس.
وقال لازاريني "هو انفراج للأشخاص الذين عانوا القصف والنزوح والفقد وخسارة الأحبّة طوال سنتين"، مشيدا بالعودة المرتقبة "للرهائن والمعتقلين الفلسطينيين إلى ذويهم بعد معاناتهم الشديدة".
وقالت الوكالة إنها ما زالت تتعاون مع حوالى 12 ألف موظّف في غزة وشدّد لازاريني، اليوم الخميس، على أن طواقم الأونروا "ضرورية لتطبيق الاتفاق، لا سيّما لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".
وقال "ينتظر أكثر من 660 ألف طفل بلهفة العودة إلى المدرسة"، مشيرا إلى أن مدرّسي الأونروا حاضرون لمساعدتهم.
ودعا المدير العام للوكالة "كلّ الدول الأعضاء إلى دعم الأونروا في عملها القاضي بمساعدة المحتاجين خلال الفترة الحرجة المقبلة".

أخبار ذات صلة
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
المصدر: وكالات
الأونروا
قطاع غزة
غزة
مساعدات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©