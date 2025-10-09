الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أوكرانيا تأمر بإجلاء عائلات من كراماتورسك

وصول أوكرانيين تم إجلاؤهم من قراهم
9 أكتوبر 2025 18:46

أمرت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، بإجلاء عائلات لديها أطفال تعيش في أحياء معينة من كراماتورسك، آخر مدينة رئيسية في دونباس تسيطر عليها كييف والبعيدة نحو عشرين كيلومترا من خط المواجهة.
وذكر مجلس المدينة، على تطبيق "تلغرام"، أنه "نظرا لتدهور الوضع الأمني في بعض مناطق كراماتورسك، تم الإعلان عن إجلاء إلزامي للعائلات التي لديها أطفال".
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء "الفوري" ينطبق أيضا على قريتين مجاورتين.
وأشار المجلس إلى أن كراماتورسك والمناطق المحيطة بها تتعرض "لضربات بشكل منتظم لا سيما بواسطة طائرات مسيرة" قصيرة المدى، مما تسبب في "تدمير مبان سكنية ومنشآت مدنية" كما "يجعل من المستحيل" قيام الخدمات الاجتماعية والطبية بعملها.
ويحرز الجيش الروسي مكاسب في شرق أوكرانيا منذ 2023.

