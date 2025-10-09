غوتيريش يدعو إلى إزالة العقبات أمام المساعدات لغزة

قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تعليقا على اتفاق غزة أن "إسكات البنادق" في القطاع لا يكفي لتحقيق "تقدم حقيقي" بل يجب أيضا إزالة "العقبات" التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية.

تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن رهائن ومعتقلين بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد ضغوط شديدة منه.

وكرر غوتيريش، في تصريح لوسائل الإعلام، دعوته جميع الأطراف إلى "احترام كامل مندرجات" الاتفاق.

لكنه رأى أن "تحويل وقف إطلاق النار هذا إلى تقدم حقيقي، يستلزم أكثر من مجرد إسكات البنادق".

وأضاف "نحتاج إلى تأمين الوصول الكامل والآمن والمستدام للعاملين في المجال الإنساني، وإزالة الصعوبات الإدارية والعقبات، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة".

وقال "الأمم المتحدة جاهزة لتقديم دعمها الكامل. نحن وشركاؤنا مستعدون للتحرك الآن، ولدينا ما يلزم من مهارة وشبكات توزيع وعلاقات مع المجتمع محليا".

وتابع "المواد جاهزة، وفرقنا مستعدة. يمكننا زيادة المساعدات في ما يتعلق بالأغذية والمياه والرعاية الصحية والمأوى"، داعيا أيضا إلى زيادة التمويل.

وكان توم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أفاد، الأسبوع الفائت، بأن لدى الأمم المتحدة "170 ألف طن من الأغذية والأدوية (...) وغيرها من المواد الأساسية جاهزة لدخول غزة".

كذلك دعا أنطونيو غوتيريش إلى اغتنام فرصة هذه الخطوة الأولى "لإرساء مسار سياسي حقيقي نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتطبيق حل الدولتين".

وأضاف "بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، يُوفّر هذا الاتفاق بصيص أمل، ويجب أن يُصبح هذا البصيص فجرا للسلام، وبداية لنهاية هذه الحرب المدمرة".

أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، أن 153 شاحنة مساعدات تتجه إلى غزة عن طريق معبر رفح بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مصدران من الهلال الأحمر "إدخال 153 شاحنة مساعدات من الطريق الجانبي لمعبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم لادخالها إلى قطاع غزة".

وتشمل الشاحنات 80 شاحنة تابعة للأمم المتحدة و17 شاحنة للهلال الأحمر المصري و21 شاحنة قطرية.