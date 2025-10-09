الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر: ضرورة تنفيذ كل مراحل وقف إطلاق النار في غزة

نازحون في قطاع غزة
9 أكتوبر 2025 20:29

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تطبيق كل مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية بأن السيسي "شدد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام الرئيس ترامب بدعم ورعاية التنفيذ".
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.
وقال البيان إن السيسي دعا نظيره الأميركي "للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة".
وأكد السيسي لنظيره الأميركي بأنه يستحق "عن جدارة" جائزة نوبل للسلام عن دوره في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: وكالات
عبد الفتاح السيسي
وقف إطلاق النار
قطاع غزة
اتفاق وقف إطلاق النار
الحرب في غزة
حرب غزة
