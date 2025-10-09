الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يريد حضور مراسم التوقيع على اتفاق غزة في مصر

ترامب خلال اجتماع في واشنطن
9 أكتوبر 2025 21:59

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيحاول التوجه إلى مصر لحضور مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما وجه له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة.
وقال ترامب، في اجتماع حكومي "سأحاول القيام بالزيارة. سنحاول التوجه إلى هناك. نعمل على تحديد الوقت". وأضاف بأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة سيتم الإفراج عنهم "الاثنين أو الثلاثاء"، مضيفا بأن الاتفاق "أنهى حرب غزة".
من جانبه، أفاد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن ترامب سيتوجه إلى مصر الأسبوع المقبل.
وقال ويتكوف إن "الرئيس متحمس جدا للتوجه إلى مصر، وهذه هي الخطة، بأن يأتي الأسبوع المقبل".
وذكر مكتب السيسي بأنه دعا ترامب "للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة" والذي تم الاتفاق على مرحلته الأولى أثناء محادثات استضافتها مصر.

المصدر: وكالات
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
