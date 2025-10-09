الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
10 أكتوبر 2025 01:19

موسكو (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تأمر بإجلاء عائلات من كراماتورسك
«الليجا» تتخذ التدابير التنظيمية لمباراة فياريال وبرشلونة في ميامي
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف، قوله أمس، إن الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا لا تزال قائمة، في ما يتناقض على ما يبدو مع تصريحات أدلى بها دبلوماسي روسي رفيع المستوى أمس الأول.
وكان سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، قال الأربعاء: إن «الزخم الناتج عن قمة 15 أغسطس في أنكوريدج بولاية ألاسكا الأميركية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب استُنفد إلى حد كبير»، متهماً حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بنسف جهود السلام.
لكن الوكالة نقلت عن أوشاكوف قوله «القول بأن زخم أنكوريدج يتلاشى، أو إن الزخم استُنفد، غير صحيح تماماً، نواصل العمل مع الأميركيين بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين في أنكوريدج».
وفشلت قمة ترامب وبوتين في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

الكرملين
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
أميركا
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©