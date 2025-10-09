الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يشيد بالصحفيين لنقلهم الحقائق من غزة

البابا ليو الرابع عشر
10 أكتوبر 2025 01:17

روما (وكالات)

أشاد بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، بالصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الحقائق التي تجري في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استضافته في الفاتيكان، أمس، المشاركين في المؤتمر 39 والجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد وكالات الأنباء العالمية، الذي ضم رؤساء ومديري أبرز وكالات أنباء العالم.
وأكد بابا الفاتيكان على أهمية الصحافة والصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم في مختلف أنحاء العالم لنقل الحقيقة، ومنها قطاع غزة. وأضاف: «إذا كنا نعرف ما يحدث اليوم في غزة وأوكرانيا وغيرها من الأراضي التي دمرها القصف، فنحن مدينون بذلك إلى حد كبير للصحفيين».
وأردف: «هذه الشهادات الاستثنائية للصحفيين هي تتويج لجهود عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعملون يومياً لمنع التلاعب بالمعلومات لأغراض تتعارض مع الحقيقة والكرامة الإنسانية». وأردف: «حرية الوصول إلى المعلومات من الركائز التي تُقوّي نسيج مجتمعاتنا، ولذلك من واجبنا الدفاع عنها وحمايتها».

بابا الفاتيكان
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
البابا ليو الرابع عشر
