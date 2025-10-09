الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ماكرون: تسارع الاستيطان يشكّل «تهديداً وجودياً» لدولة فلسطينية

ماكرون متحدثاً أمام اجتماع باريس (أ ف ب)
10 أكتوبر 2025 01:17

باريس (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن تسارع الاستيطان في الضفة الغربية يشكل تهديداً وجودياً لدولة فلسطينية.
وأضاف الرئيس الفرنسي الذي ترأس مؤتمراً لوزراء خارجية أوروبيين وعرب في باريس حول مستقبل غزة أنه «ليس أمراً غير مقبول ومخالفاً للقانون الدولي فحسب، بل إنه يؤجج التوترات والعنف وعدم الاستقرار، كما أنه يتناقض مع الخطة الأميركية وطموحنا المشترك في منطقة تنعم بالسلام».
وقال ماكرون، إن «الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ السلام في قطاع غزة، وإن المؤتمر الحالي المنعقد في باريس لمناقشة هذا الأمر يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأميركية».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى استعداد بلاده للعب دور في قوة تثبيت الاستقرار في غزة.

