«التعاون الإسلامي»: «اتفاق غزة» خطوة نحو الإيقاف الدائم والشامل للعدوان

جدة (الاتحاد)

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان، إن ذلك يعد خطوة نحو تحقيق الايقاف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي وعودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب القوات الإسرائيلية وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف من دون عوائق والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشادت بجهود جميع الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة ضرورة مواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق العدالة والسلام من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك ومرفقاته الصادر عن «المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين».