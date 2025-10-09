الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الإسلامي»: «اتفاق غزة» خطوة نحو الإيقاف الدائم والشامل للعدوان

جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
10 أكتوبر 2025 01:17

جدة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت المنظمة في بيان، إن ذلك يعد خطوة نحو تحقيق الايقاف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي وعودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب القوات الإسرائيلية وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف من دون عوائق والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشادت بجهود جميع الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة ضرورة مواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق العدالة والسلام من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك ومرفقاته الصادر عن «المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين».

منظمة التعاون الإسلامي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©