بلجيكا تحبط مخططا إرهابيا ضد رئيس الوزراء ورجال سياسة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة شبان بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي مستوحى من أفكار متطرفة باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، فيما ذكرت تقارير أن رئيس الوزراء بارت دي ويفر كان من بين عدد من السياسيين المستهدفين.

ونُفذت الاعتقالات في مدينة أنتويرب الشمالية في إطار تحقيق في "محاولة قتل إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية"، حسبما أفادت المدعية العامة الفدرالية آن فرانسن في مؤتمر صحافي.

وأضافت أن "بعض العناصر تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي ضد شخصيات سياسية".

وتابعت المدعية العامة الفدرالية "هناك أيضا مؤشرات على أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى بناء طائرة مسيرة قادرة على نقل حمولة".

ورفض مكتب المدعي العام الكشف عن الجهات المستهدفة، لكن العديد من وسائل الإعلام الفلمنكية ذكرت أن من بينهم دي ويفر، الذي كان رئيس بلدية أنتويرب قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.

وقال وزير الدفاع تيو فرانكين، على شبكات التواصل الاجتماعي "رئيس الوزراء بارت، ندعمكم بالكامل أنتم وعائلتكم. شكرا للأجهزة الأمنية".

وبحسب تقارير، فتشت الشرطة منزلا يقع على مسافة مئات الأمتار من منزل دي ويفر في المدينة.

وقالت فرانسن "أثناء تفتيش منزل أحد المشتبه بهم، عُثر على عبوة ناسفة يدوية الصنع، يحتمل أن تكون متفجرة ولكنها لم تكن جاهزة للاستخدام بعد، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على كريات معدنية".

وأضافت أن الشرطة عثرت، في منزل مشتبه به ثانٍ، على طابعة ثلاثية الأبعاد "يُعتقد أنها كانت مخصصة لتصنيع مكونات مفيدة في تنفيذ هجوم".

والمشتبه بهم مولودون في الأعوام 2001 و2002 و2007.

واستجوبت الشرطة الفدرالية اثنين منهم ومن المقرر أن يمثلا أمام قاضي تحقيق غدا الجمعة.

وأُطلق سراح المشتبه به الثالث.