السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زوال خطر تسونامي بعد الزلزال القوي في الفليبين

مبنى متضرر بعد الزلزال القوي في الفلبين
10 أكتوبر 2025 09:30

قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ اليوم الجمعة إن التهديدات من موجات مد عاتية (تسونامي) الناجمة عن زلزال الفليبين قد زالت بعد رصد أمواج صغيرة.
وتم رصد أمواج صغيرة على السواحل الإندونيسية والفليبينية بعد الزلزال، وكان أعلى ارتفاع لها 17 سنتيمترا(7ر6 بوصة) فوق مستوى المد في مقاطعة سولاويسي الشمالية في إندونيسيا.
وقال مركز التحذير من تسونامي في هونولولو إنه على الرغم من أن التهديد زال بعد حوالي ساعتين من الزلزال، فإن التقلبات الصغيرة في البحر ربما تستمر. ومازال يجرى تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

