السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تطبيق نظام دخول وخروج إلكتروني جديد في أوروبا ابتداءً من 12 أكتوبر

تطبيق نظام دخول وخروج إلكتروني جديد في أوروبا ابتداءً من 12 أكتوبر
10 أكتوبر 2025 16:07

تبدأ القارة الأوروبية تطبيق نظام دخول وخروج إلكتروني جديد، ابتداءً من 12 أكتوبر الجاري، إذ سيتعين على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية والبيومترية في النظام الرقمي المعروف باسم «نظام الدخول والخروج» أو (EES).
ويهدف النظام إلى استبدال ختم الجواز التقليدي بعمليات مسح للوجه وبصمات الأصابع عند نقاط الحدود الجوية والبرية في 29 دولة ضمن منطقة شنغن.
ويجمع النظام الجديد بيانات المسافرين من جوازات السفر ووثائق السفر والصور الشخصية والبصمات وتواريخ الدخول والخروج، ويتم تخزينها إلكترونياً لتعزيز أمن الحدود ومتابعة المكوث المفرط داخل المنطقة.
وبمجرد تسجيل بيانات المسافر في أول دخول له، تصبح المعاملات التالية أسرع وأقل تعقيدًا، فيما حذر خبراء في شؤون السفر والقانون الدولي، من أن المرحلة الأولى لتطبيق النظام ستشهد تأخيرات طويلة عند المعابر والمطارات بسبب الحاجة إلى إدخال البيانات لأول مرة.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح لأي مسافر بالدخول ما لم يقدم بصماته وصورته الوجهية، وهو ما يجعل الامتثال لهذه المتطلبات شرطًا أساسياً للسفر.
وحذرت الجهات المختصة من مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة الجهات الرسمية لتقديم خدمات التسجيل أو التأشيرات، داعيةً المسافرين إلى استخدام القنوات الحكومية أو الوكلاء المعتمدين فقط.

