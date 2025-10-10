السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمواج عالية تهدد ولايتي نورث وساوث كارولينا بالفيضانات

أمواج عالية تهدد ولايتي نورث وساوث كارولينا بالفيضانات
10 أكتوبر 2025 16:10

تسببت عاصفة صاحبتها أمواج مدّ مرتفعة في حدوث فيضانات على سواحل ولايتي ثورث وساوث كارولينا الأميركيتين صباح اليوم الجمعة، فيما تحركت عواصف استوائية في المحيط الأطلسي وعلى طول ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ. وغمرت المياه حوالي 12 شارعاً بالفعل في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، ووفّرت المدينة أماكن مجانية لاصطفاف السيارات.
ومن المتوقع أن تنشط أمواج مدّ بارتفاع 2.6 متر اليوم.
وهددت العاصفة الساحلية، التي لا تحمل اسماً، وجاءت مصحوبة بأمواج مدّ مرتفعة، في ظل اقتراب القمر أكثر من المعتاد من الأرض، بعواصف قوية تستمر على مدار أيام وقد تفضي إلى فيضانات على الساحل، خاصة على شواطئ نورث كارولينا المعرضة للخطر وحول تشارلستون.
وقال خبراء الأرصاد إن أسوأ حالة طقس قد تحدث على طول شواطئ نورث كارولينا اليوم والغد.
وحذروا من احتمال إغلاق طريق سريع بسبب أمواج المد من المحيط الأطلسي. 

المصدر: د ب أ
أميركا
فيضانات
