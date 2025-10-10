السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لبنان وسوريا: فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشبياني
10 أكتوبر 2025 18:02

أكّد مسؤولون من لبنان وسوريا، اليوم الجمعة، أن البلدين يعتزمان  فتح صفحة جديدة في علاقاتهما، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشبياني إلى بيروت.
وأكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد لقائه الشيباني، أن لبنان "يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رسمي سوري إلى لبنان المجاور منذ ديسمبر 2024، ووصفها الشيباني بأنها "تاريخية".
وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحافي أعقب لقائه الرئيس عون "هناك خطط الآن نناقشها بدعم دولي لأن تكون هناك عودة كريمة وعودة مستدامة" للاجئين السوريين من لبنان.
وأكد الشيباني لصحافيين بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "لقد فتحنا اليوم صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات بين سوريا ولبنان، علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والمستقبل المشترك".
ويرافق الشيباني، وفد يضمّ عددا من المسؤولين بينهم وزير العدل، ناقش جملة من القضايا مع الجانب اللبناني من بينها عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم والأمن على الحدود الطويلة بين البلدين.
وقال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن لبنان طلب، من جهته "أي معلومات موجودة لدى الجهة السورية عن الاغتيالات التي حصلت في لبنان".
في مستهلّ زيارته، قال وزير الخارجية السوري بعد لقائه نظيره اللبناني يوسف رجّي إن الزيارة التي وصفها بـ"التاريخية"، "تعبّر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان".
وناقش الطرفان كذلك مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان البالغ عددهم نحو 1,3 مليون، غالبيتهم نزحوا من سوريا.
وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 294 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم منذ ديسمبر الماضي.

