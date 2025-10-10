اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات إلى غزة

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الجمعة، إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة قائلة إن الأطفال في القطاع معرضون للخطر بشكل خاص.

وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسف "الوضع حرج. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضا الرضع، نظرا لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفا من أي وقت مضى".

وأوضح أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم "لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح".

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن الأمم المتحدة تخطط لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال أول 60 يوما من وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يتوقع دخول نحو 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا.

وقال روس سميث مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سيكون لدينا أكثر من 145 نقطة توزيع مجتمعية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 30 مخبزا وجميع مواقع التغذية لدينا".

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي البدء في زيادة عمليات التسليم مطلع الأسبوع المقبل.