قتلى جراء زلزالين عنيفين قبالة الفلبين وتحذير من تسونامي

أسفر زلزالان قويان قبالة سواحل جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وألحق أضرارا بعدد من البلدات القريبة من مركز الزلزالين وسط تحذيرات من هزات ارتدادية قوية.

ووقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 7.4، في المياه قبالة بلدة "ماناي" بإقليم دافاو أورينتال، وأدى إلى إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز الهزة، لكن التحذيرات في الفلبين وإندونيسيا رُفعت لاحقا.

ووقع زلزال ثان بقوة 6.8 درجة في المنطقة نفسها بعد سبع ساعات، مما أدى إلى إصدار تحذير جديد من احتمال وقوع تسونامي. وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من احتمال تكوّن أمواج تسونامي قد يتجاوز ارتفاعها مترا فوق مستوى المد الطبيعي.

ونصح المعهد السكان، الذين يعيشون في المناطق الساحلية بجنوب الفلبين "بالإخلاء الفوري" إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخل البلاد.

ووصف مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول، الزلزالين بأنهما من مصدر واحد، ووقعا على طول تجويف ضخم قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وقال مسؤول في "ماناي" إن التقارير الأولية تشير إلى وقوع أضرار في منازل ومبان وجسور، لكن حجم الأضرار بالكامل في الفلبين لم يتضح بعد. وقال مسؤول في هيئة الدفاع المدني، في مؤتمر صحفي، إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم. وأفادت تقارير بوقوع وفيات في بلدات ومدن قريبة من مركز الزلزال.

وهذان الزلزالان من أقوى الزلازل التي ضربت الفلبين في السنوات القليلة الماضية. وتقع الفلبين في منطقة تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي وتشهد أكثر من 800 زلزال كل عام.