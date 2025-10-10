قرار أميركي بإلغاء قانون «قيصر» وسوريا ترحب

دمشق (الاتحاد)

رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على إلغاء قانون «قيصر»، الذي فرض على سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»: «على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصادياً وسياسياً: قانون قيصر».

وأضاف الشيباني: أن «إلغاء القانون يعد خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي».

من جانبه، أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون «قيصر»، يعد نجاحاً للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.