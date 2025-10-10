السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قرار أميركي بإلغاء قانون «قيصر» وسوريا ترحب

منظر جوي لأحد أحياء العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
11 أكتوبر 2025 00:58

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن فرض رسوماً إضافية بنسبة 100% على الصين
مفقودون جراء انفجار في مصنع متفجرات بولاية تنيسي الأميركية

رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على إلغاء قانون «قيصر»، الذي فرض على سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.
وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»: «على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصادياً وسياسياً: قانون قيصر».
وأضاف الشيباني: أن «إلغاء القانون يعد خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي».
من جانبه، أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون «قيصر»، يعد نجاحاً للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد. 

قانون قيصر
الحكومة السورية
سوريا
مجلس الشيوخ الأميركي
أميركا
وزير الخارجية السوري
أسعد الشيباني
آخر الأخبار
فاشرو يطيح ديوكوفيتش ويكتب التاريخ في شنغهاي
الرياضة
فاشرو يطيح ديوكوفيتش ويكتب التاريخ في شنغهاي
اليوم 14:49
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©