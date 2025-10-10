السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الناتو» يطلق مناوراته النووية السنوية الأسبوع المقبل

جنود من حلف الناتو يشاركون في مناورة عسكرية في فنلندا - أرشيفية
11 أكتوبر 2025 00:57

بروكسل (الاتحاد)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، أمس، أن الحلف سيطلق الأسبوع المقبل مناوراته النووية السنوية «ستيدفاست نون»، وسط تصاعد للتوترات مع روسيا.
وقال روته في مقطع مصور سجل في قاعدة فولكل الجوية في هولندا، وهي القاعدة الرئيسة المستضيفة لمناورات هذا العام: إن «التمرين اعتيادي ولا يرتبط مباشرة بالتحركات الأخيرة لروسيا»، في إشارة إلى اتهام موسكو بالوقوف وراء سلسلة من الاختراقات الجوية التي وقعت أخيراً في أجواء عدد من دول الحلف.
وتابع: إنه «علينا القيام بهذه المناورات لأنها تساعدنا على ضمان بقاء قدرات الردع لدينا موثوقة وآمنة ومؤمنة وفعالة قدر الإمكان»، مضيفاً أن «هذه التدريبات تبعث أيضاً برسالة واضحة لأي خصم محتمل مفادها أننا سنحمي وندافع عن جميع حلفائنا ضد أي تهديد».
وأكدت قيادة الحلف أن هولندا ستستضيف المناورات التي ستبدأ الأسبوع المقبل بمشاركة 71 طائرة من 14 عضواً في «الناتو» في إطار تدريبات الردع النووي السنوية للحلف.
وتأتي هذه المناورات في أعقاب سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة الغامضة التي تسببت في تعطيل مطارات ورصدت قرب مواقع عسكرية في عدد من دول الحلف من بينها الدنمارك وإستونيا.

