السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات الإصابات باعتداءات المستوطنين على فلسطينيين

محل تجاري أحرقه المستوطنون في جنوب نابلس (أرشيفية)
11 أكتوبر 2025 00:57

رام الله (الاتحاد)

أصيب 36 فلسطينياً بينهم صحفيون، واعتقل 6 آخرون، فيما احترقت 3 مركبات، إثر اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قاطفي الزيتون في عدة قرى بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الطواقم الطبية بمستشفى «رفيديا الحكومي» ومركز طوارئ «بيتا»، تعاملت مع 36 إصابة، بينها إصابتان بالرصاص، والآخرون بالرضوض والاختناق، إثر اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في بلدات «بيتا وحوارة ودير شرف»، في محافظة نابلس، ووصفت الوزارة الإصابات ما بين المتوسطة والطفيفة. 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن «عدداً من المستوطنين هاجموا فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل قماص في بيتا، واعتدوا عليهم بالضرب، قبل أن يُضرموا النار بثلاث مركبات كانت في المكان، بينها مركبة تعود لمصور وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتية». وأضافت الوكالة، أن «الجيش الإسرائيلي اقتحم المكان وأطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع».
كما تعرضت قرى «عقربا» و«اللّبّن الشرقية» و«عمورية» جنوب مدينة نابلس، و«دير شرف» غرباً، لهجمات مستوطنين استهدفت قاطفي زيتون، ومحاولة منعهم من إكمال عملهم في أرضهم، وفق وكالة «وفا».
وفي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، اعتقلت قوات إسرائيلية 6 فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية «كفر نعمة»، غرب مدينة رام الله، بعد أن اعتدى عليهم مستوطنون في المكان، وفق المصدر ذاته.

مستوطنون إسرائيليون
إسرائيل
فلسطين
المستوطنون الإسرائيليون
نابلس
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
