السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

آلاف النازحين يعودون إلى مدينة غزة وشمال القطاع

آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى مدينة غزة (رويترز)
11 أكتوبر 2025 00:58

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن تعتزم إرسال 200 جندي لمراقبة «اتفاق السلام» في غزة
منظمات أممية تعلن استعدادها لتنفيذ خطة مساعدات عاجلة في غزة

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، أمس، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، لينهي بذلك حرباً استمرت عامين كاملين، وأودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني.
وتحركت حشود ضخمة من النازحين شمالاً باتجاه مدينة غزة، أكبر منطقة حضرية في القطاع، والتي كانت هدفاً لهجوم واسع قبل أيام، في إحدى أعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.
وكشف الانسحاب الأولي من مناطق بمدينة غزة عن حجم دمار هائل خلفه الجيش الإسرائيلي خلال عمليته التي كانت ترمي لاحتلال القطاع تدريجياً بدءاً بالمدينة.
وعلى طول شارعي الرشيد وصلاح الدين، احتشدت العائلات العائدة سيراً على الأقدام وهي تحمل أطفالها وأمتعتها القليلة، ولم يجد كثيرون منهم بيوتاً يعودون إليها.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن عناصر الأمن والشرطة بدؤوا الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لإعادة النظام وتأمين الطرق للمدنيين.
وفجر أمس، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
وبالتزامن مع عودة النازحين، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء إعادة تموضع قواته في غزة، مؤكداً أن القوات بدأت الانسحاب من داخل المدن باتجاه الحدود الشرقية.
وقال في بيان، إن «اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00»، مضيفاً أنه «بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة، استعداداً لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن».
 وحذر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من أن عدداً من مناطق القطاع ما زال «في غاية الخطورة». وجاء في بيان للمتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية على منصة «إكس»: أنه «يعتبر الاقتراب من مناطق بيت حانون، وبيت لاهيا، والشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة». وأضاف «وفي منطقة جنوب القطاع، من الخطر جداً الاقتراب من منطقة معبر رفح، ومنطقة محور فيلادلفيا، ومناطق تمركز القوات كافة في خان يونس».
وفي مخيم النصيرات في وسط القطاع، فكك بعض الجنود الإسرائيليين مواقعهم واتجهوا شرقاً نحو الحدود الإسرائيلية، لكن قوات أخرى بقيت في المنطقة بعد سماع دوي أعيرة نارية في الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال سكان إن إطلاق نار قرب المكان دفع الكثيرين للتردد في التقدم ولم يحاول سوى عدد قليل منهم العبور سيراً على الأقدام. وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقلاً عن وزارة الحرب الأميركية، إن «الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من انسحابه من غزة لتبدأ معها فترة الـ 72 ساعة قبل إطلاق سراح الأسرى». وكتب ويتكوف على منصة «إكس»، أن «القيادة الوسطى للجيش الأميركي أكدت أن الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الظهر بالتوقيت المحلي».

مدينة غزة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
حماس
حركة حماس
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©