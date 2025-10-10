«الصليب الأحمر» يدعو إلى ضمان كرامة الرهائن والأسرى لدى تبادلهم بموجب «اتفاق غزة»

جنيف (وكالات)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، أن جميع عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتم «بسلامة وكرامة».

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش في بيان: «الأيام المقبلة حاسمة، أحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم، يجب أن تتم عمليات إطلاق سراح الأسرى بسلامة وكرامة».

ودعت أيضاً إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على وجه السرعة وبكامل طاقتها وإيصالها إلى الناس بأمان أينما كانوا.

ورأت أن «اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن يمثّل منعطفاً بعد عامين من الرعب، ويوفر فرصة حيوية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة».

ودعت إلى «معاودة سريعة للمساعدات الإنسانية بالطاقة الكاملة وإيصالها بأمان إلى الناس أينما كانوا».

وأكدت أن «فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستشارك في تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والسجناء إلى عائلاتهم».