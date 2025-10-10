منظمات أممية تعلن استعدادها لتنفيذ خطة مساعدات عاجلة في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومنظمة الصحة العالمية، أمس، استعدادها الفوري لتفعيل خطة عاجلة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عقب الإعلان عن خطة السلام الأميركية والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك للمنظمات الثلاث عقد في جنيف، شددت فيه على ضرورة البدء في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد المتحدث بالنيابة عن «اليونيسف»، ريكاردو بيريس، استعداد المنظمة لتكثيف عملياتها الإغاثية بصفة فورية في مختلف أنحاء القطاع وتحسين الوضع الغذائي سريعاً لأكثر من 50 ألف طفل دون سن الخامسة و60 ألف امرأة حامل ومرضعة، داعياً إلى فتح جميع المعابر فوراً لضمان تدفق المساعدات ومنع كارثة إنسانية جديدة.

ولفت بيريس إلى أن «أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا جراء العدوان على القطاع، وأن 25% منهم يعانون إصابات دائمة»، مشدداً على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار الحقيقي التزاماً دائماً يضع حقوق الأطفال في صميمه.

من جانبها، دعت مسؤولة الاتصال في «الأونروا»، جولييت توما، إلى الفتح الفوري لجميع المعابر الإنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن «الوكالة لديها حالياً إمدادات تكفي لتشغيل 6 آلاف شاحنة محملة بالغذاء والدواء ومواد النظافة كافية لكامل سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر من أجل السيطرة على المجاعة التي تم الإعلان عليها أخيراً لكنها لم تحصل على موافقة الاحتلال لإدخالها منذ أكثر من 7 أشهر».

وشددت توما على استحالة تنفيذ أي خطة إنسانية في القطاع من دون أن تكون «الأونروا» وباقي المنظمات الأممية طرفاً فيها، لافتةً في المقابل إلى غياب أي اتصال مع الوكالة حول تفاصيل تنفيذ بنود خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت: أن «الأونروا» تواصل عملها رغم حظر دخول موظفيها الدوليين منذ يناير الماضي، مبينة أن «الوكالة ما زالت أكبر منظمة إنسانية في غزة تضم أكثر من 12 ألف عامل يقدمون الخدمات يومياً في جميع المناطق بما فيها شمال القطاع المحاصر».

وأعربت توما عن أسفها لاستمرار القصف الجوي رغم إعلان الاتفاق، مؤكدةً أن أكثر من 370 من موظفي الوكالة قتلوا منذ بدء الحرب في أعلى حصيلة خسائر تتكبدها الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

وقال المتحدث بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن النظام الصحي في غزة يعاني من انهيار شبه كامل، مؤكداً أن المنظمة تسعى إلى توسيع إمدادات الأدوية والمعدات الطبية وإرسال فرق طبية طارئة وإعادة تأهيل المستشفيات لزيادة قدرتها التشغيلية.