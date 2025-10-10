السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تعتزم إرسال 200 جندي لمراقبة «اتفاق السلام» في غزة

آثار الدمار في غزة (أرشيفية)
11 أكتوبر 2025 00:58

واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
ترامب يعلن فرض رسوماً إضافية بنسبة 100% على الصين

قال مسؤولون أميركيون كبار، إنّ واشنطن سترسل إلى الشرق الأوسط فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي توصلت إليه إسرائيل وحماس برعاية الرئيس دونالد ترامب.
وقال مسؤول كبير للصحافيين: إنّ «الأدميرال براد كوبر، القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، سيكون لديه في البداية 200 شخص على الأرض»، من دون أن يوضح عن أيّ أرض بالتحديد يتحدّث.
لكنّ مسؤولاً أميركياً كبيراً ثانياً أكّد أنّ «لا نيّة لنشر جنود أميركيين في غزة».
وأوضح المسؤول الأول أنّ دور هؤلاء الجنود سيكون الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وجود انتهاكات. وأضاف «ستكون مهمّتهم الأساسية الإشراف». واعتبر المسؤول الأميركي أنّ «إشراك الأدميرال كوبر منح الكثير من الثقة والأمان للدول العربية، وبهذه الطريقة فقد تمّ نقل رسالة إلى حماس مفادها أنّنا نتولى دوراً قوياً للغاية، أو أنّ الرئيس يتّخذ موقفاً قوياً للغاية في دعمه لضماناته والتزاماته».
وبحسب المسؤول الثاني فإنّ الهدف يتمثّل بأن يتمّ، بدعم من الجيش الأميركي، تشكيل «قوة استقرار دولية».
وأوضح هذا المسؤول أنّ الغرض من وجود العسكريين الأميركيين، هو المساعدة في إنشاء مركز التحكم المشترك، ومن ثم دمج سائر القوات الأمنية التي ستدخل إلى هناك لتجنّب أيّ احتكاك مع الجيش الإسرائيلي. ولفت إلى أنّه بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار، تبدأ مهلة 72 ساعة ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي إلى مواقع متّفق عليها مسبقاً، وتُجرى خلالها عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين وأسرى فلسطينيين.

أميركا
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
حماس
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
دونالد ترامب
خطة ترامب
آخر الأخبار
فاشرو يطيح ديوكوفيتش ويكتب التاريخ في شنغهاي
الرياضة
فاشرو يطيح ديوكوفيتش ويكتب التاريخ في شنغهاي
اليوم 14:49
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©