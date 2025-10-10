السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا: نسعى لتنظيم مؤتمر مع مصر لإعادة إعمار غزة

دمار واسع في مدينة خان يونس (رويترز)
11 أكتوبر 2025 00:57

برلين، لندن (الاتحاد، وكالات)

أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمس، أن بلاده تسعى إلى تنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع مصر لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر.
وأوضح ميرتس في بيان، أن «الهدف الرئيس للمؤتمر يجب أن يكون تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، مثل إعادة بناء إمدادات المياه والطاقة والخدمات الطبية».
وقال ميرتس: إن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يُنفّذ بسرعة، مشدداً على أن «الرهائن، بمن فيهم الألمان، يجب أن يعودوا إلى عائلاتهم»، مضيفاً أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بسرعة إلى سكان غزة.
وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 29 مليون يورو، كما ستسهم في دعم الرعاية الطبية والنفسية للرهائن المُفرج عنهم.
في غضون ذلك، تعهدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس، بتوفير دعم كبير من المساعدات الإنسانية لغزة عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأكدت الدول الثلاث في بيان أصدرته رئاسة الوزراء البريطانية عقب محادثات هاتفية بين قادتها، على اتفاقها حول فكرة قيام مجلس الأمن الدولي بإعلان دعمه الكامل لخطة إيقاف إطلاق النار في غزة، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وجددت في هذا الصدد ترحيبها بالاتفاق على إيقاف إطلاق النار في غزة والإفراج المخطط له عن الأسرى واستئناف المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع، مشيدة بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووسطات الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم قطر ومصر وتركيا.
ورأت الدول الثلاث أنه «من الأهمية بمكان أن تنفذ جميع الأطراف التزاماتها كاملة ومن دون تأخير»، معربةً عن استعدادها لدعم المزيد من المحادثات بشأن المراحل التالية من الخطة والمساهمة فيها.
إلى ذلك، تستأنف بعثة للاتحاد الأوروبي على معبر رفح عند الحدود بين غزة ومصر مهمتها عقب وقف إطلاق النار، ومن المقرر إعادة فتح معبر المشاة هذا في 14 أكتوبر الحالي، حسبما أعلنت إيطاليا أمس.

